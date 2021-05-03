Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Самолет Boeing 737-800, летевший из Тбилиси в Минск, не смог сесть в аэропорту белорусской столицы из-за сильного ветра и приземлился на запасном аэродроме в Вильнюсе, рассказала Sputnik пресс-секретарь Национального аэропорта Минск Ромина Саматханова.

Борт должен был приземлиться в 5:45 в Минске, однако из-за сильного бокового ветра не смог этого сделать, после чего сел в Вильнюсе в 8:23.

"Вылет из Вильнюса первоначально был запланирован на 9:30, потом расписание поменялось на 10.00", - пояснила Саматханова.

По ее словам, аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы, прилетевшие после тбилисского (их было пять), приземлились в Минске.

По данным сервиса Flightradar 24, самолет вылетел в 10:11, в 10:36 он произведет посадку в белорусской столице.

Напомним, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра на 3 мая. В Беларуси в понедельник ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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