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Дробили бизнес: 3 млн долларов скрыли от налоговой продавцы спорттоваров

03.05.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая - Sputnik. В Гродненской области пресекли деятельность группы предпринимателей, которые несколько лет необоснованно пользовались преференциями налогового законодательства, сообщили в пресс-службе Госконтроля.

По данным КГК, с 2012 года коммерсанты зарегистрировали 25 субъектов хозяйствования по розничной торговле спортивными товарами известных торговых марок. Но в ходе проверки оперативники финансовой милиции выявили крупные налоговые нарушения, и коммерсанты попали под следствие.

"Использование схемы дробления бизнеса повлекло неуплату в бюджет более 7,5 миллионов рублей. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело", - сообщили Sputnik в понедельник в Комитете государственного контроля.

© Sputnik / Инна Гришук
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Имитация легальной деятельности

Было установлено, что для перехода на упрощенную систему налогообложения коммерсанты искусственного раздробили свой бизнес, зарегистрировав 25 фирм по розничной торговле брендовыми спорттоварами.

"Каждая из компаний имитировала самостоятельную финансовую деятельность, а на самом делу все фирмы продавали одни и те же товары, имели единую систему бухучета, одних и тех же учредителей и управляющих", - рассказали в КГК.

Применение незаконной схемы позволяло коммерсантам несколько лет необоснованно пользоваться налоговыми преференциями. В госконтроле отметили, что уже проведены первые следственные действия, в том числе допросы и обыски.

"В ходе обысков изъяты документы, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых", - сказали в КГК, уточнив, что это объекты недвижимости, транспортные средства и другие материальные ценности.

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Теги: Минск
 
 
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Финансовая милиция установила, что о применение незаконной схемы позволяло коммерсантам несколько лет необоснованно пользоваться налоговыми преференциями.
 
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