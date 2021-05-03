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Упавшие деревья, мотоциклы и светофор. Что натворил сильный ветер в Минске за утро
Источник материала: Tut.by
Утром 3 мая сильный ветер в Минске валил деревья, уносил припаркованные мотоциклы и уронил светофор. Читатели прислали фото, а в МЧС Минска
В столице — сильный ветер с порывами до 14−15 м/с.
Помощь спасателей из-за непогоды понадобилась уже несколько раз. В нескольких точках упали деревья — сотрудники МЧС выезжали, чтобы распилить их.
Например, напротив дома по улице Громова, 40 дерево рухнуло на автомобиль. Упали деревья и на территории двух детских садиков (ясли-сад № 132 и ясли-сад № 185) в Заводском районе. Никто не пострадал.
Шлют фотографии последствий разгулявшейся стихии и из населенных пунктов Минского района.
Спасатели напоминают, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится сегодня и 4 мая во вторник.
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Утром 3 мая сильный ветер в Минске валил деревья, уносил припаркованные мотоциклы и уронил светофор. Читатели прислали фото, а в МЧС Минска сообщили некоторые...
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