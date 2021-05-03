Упавшие деревья, мотоциклы и светофор. Что натворил сильный ветер в Минске за утро

Источник материала: Tut.by

Утром 3 мая сильный ветер в Минске валил деревья, уносил припаркованные мотоциклы и уронил светофор. Читатели прислали фото, а в МЧС Минска сообщили некоторые подробности.



Упавший светофор в Каменной Горке. Фото: читатели TUT.BY

В столице — сильный ветер с порывами до 14−15 м/с.

Помощь спасателей из-за непогоды понадобилась уже несколько раз. В нескольких точках упали деревья — сотрудники МЧС выезжали, чтобы распилить их.

Например, напротив дома по улице Громова, 40 дерево рухнуло на автомобиль. Упали деревья и на территории двух детских садиков (ясли-сад № 132 и ясли-сад № 185) в Заводском районе. Никто не пострадал.



Упавшее дерево на улице Громова, Минск. Фото: читатели TUT.BY



Минск. Фото: читатели TUT.BY



Последствия ветра на улице Аэродромной в Минске. Фото: читатели TUT.BY

Шлют фотографии последствий разгулявшейся стихии и из населенных пунктов Минского района.

Спасатели напоминают, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится сегодня и 4 мая во вторник.



Упавшее дерево в агрогородке Лесной. Фото: читатели TUT.BY