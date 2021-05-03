В Вилейке из окна поликлиники выпала женщина. Она погибла

Источник материала: Tut.by

Днем 3 мая из окна здания поликлиники Вилейской центральной районной больницы выпала женщина. Она погибла, сообщает Млын.by .

В администрации Вилейской центральной районной больницы подтвердили факт происшествия, но комментарии давать не стали.

— Сообщение о гибели 44-летней женщины в Вилейке поступило в 11.55. На месте работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. Причину смерти установит назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту гибели проводит Вилейский районный отдел Следственного комитета, — сообщила изданию официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Елена Крупенина.