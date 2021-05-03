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В Борисове ищут мужчину: ушел из дома больше недели назад и не вернулся
04.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Жителя Борисова, ушедшего из дома в субботу, 24 апреля, разыскивают в Беларуси, сообщили в Борисовском РУВД.
Максим Вячеславович Максимов родился 26 ноября 1975 года в Борисове, в этом же городе и живет. С прошлой субботы нет данных о том, где он может находится.
Мужчина выглядит на свой возраст, ростом он 160 см, у него плотное телосложение, круглое лицо, черные прямые волосы и серо-голубые глаза. Когда уходил из дома, на нем были серая рубашка в полоску, сине-серый джемпер, синяя матерчатая куртка до пояса, синие джинсы.
© Photo : Telegram- канал УВД Минского облисполкома
Пропавший Максим Максимов
Тех, кто знает о возможном местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-029-613-25-21 (ОДС Борисовского РУВД), 375-29-323-96-29.
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Пропавшему 45 лет, он родился и живет в Борисове, с прошлой субботы нет данных о том, где он может находится.
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