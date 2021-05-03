В Борисове ищут мужчину: ушел из дома больше недели назад и не вернулся

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Жителя Борисова, ушедшего из дома в субботу, 24 апреля, разыскивают в Беларуси, сообщили в Борисовском РУВД.

Максим Вячеславович Максимов родился 26 ноября 1975 года в Борисове, в этом же городе и живет. С прошлой субботы нет данных о том, где он может находится.

Мужчина выглядит на свой возраст, ростом он 160 см, у него плотное телосложение, круглое лицо, черные прямые волосы и серо-голубые глаза. Когда уходил из дома, на нем были серая рубашка в полоску, сине-серый джемпер, синяя матерчатая куртка до пояса, синие джинсы.

© Photo : Telegram- канал УВД Минского облисполкома Пропавший Максим Максимов

Тех, кто знает о возможном местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-029-613-25-21 (ОДС Борисовского РУВД), 375-29-323-96-29.