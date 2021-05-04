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При обрушении метромоста в Мехико погибли 15 человек

04.05.2021 09:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 15 человек погибли и 70 пострадали в результате обрушения метромоста с идущим по нему поездом в Мехико. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.


Фото: Reuters

Как сообщает издание El Pais, мост находится на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко, он обрушился, когда по нему шел поезд. Под обломками оказались несколько автомобилей, проезжавших по дороге под мостом. Издание отмечает, что с 2017 года на опорах моста были трещины, они появились после землетрясения.

Бригады скорой медицинской помощи и пожарные прочесывают обломки в поисках выживших.

 
 
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Бригады скорой медицинской помощи и пожарные прочесывают обломки в поисках выживших.
 
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