При обрушении метромоста в Мехико погибли 15 человек

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 15 человек погибли и 70 пострадали в результате обрушения метромоста с идущим по нему поездом в Мехико. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .



Фото: Reuters

Как сообщает издание El Pais , мост находится на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко, он обрушился, когда по нему шел поезд. Под обломками оказались несколько автомобилей, проезжавших по дороге под мостом. Издание отмечает, что с 2017 года на опорах моста были трещины, они появились после землетрясения.

Бригады скорой медицинской помощи и пожарные прочесывают обломки в поисках выживших.