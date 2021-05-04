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При обрушении метромоста в Мехико погибли 15 человек
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 15 человек погибли и 70 пострадали в результате обрушения метромоста с идущим по нему поездом в Мехико. Об этом во вторник сообщило агентство
Как сообщает издание
Бригады скорой медицинской помощи и пожарные прочесывают обломки в поисках выживших.
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Бригады скорой медицинской помощи и пожарные прочесывают обломки в поисках выживших.
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