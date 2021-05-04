Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Электроснабжения не было в 391 населенном пункте Беларуси, большая часть отключений зафиксирована в Минской области, сообщила пресс-служба ГПО "Белэнерго".

Оранжевый уровень опасности был объявлен в понедельник, из-за непогоды (усиленного ветра до 15-20 м/с) нарушалось электроснабжение некоторых населенных пунктов республики.

В частности, за прошедшие 24 часа энергетики восстановили электроснабжение в 391 населенном пункте. Также 38 сельскохоззданий и 1310 трансформаторных подстанций были без электричества. По состоянию на 06:00 вторника, остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.

Новых отключений электричества пока не наблюдалось.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в стране и на вторник . Ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.

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