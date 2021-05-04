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Два года домашней химии: приговор суда Тиме Белорусских вступил в силу

04.05.2021 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Приговор суда рэперу Тиме Белорусских и его знакомому Антону Кривецкому вступил в законную силу, сообщает Sputnik.

Тима Белорусских и Антон Кривецкий в середине апреля были приговорены к "домашней химии". Кривецкий будет отбывать наказание 2,5 года, Белорусских - два года.

"Приговор суда Московского района Минска в отношении данного лица вступил в законную силу", - сообщили Sputnik во вторник в суде и добавили, что в отношении второго обвиняемого приговор также начал действовать.

Ни адвокат, ни сами обвиняемые не обжаловали решение суда первой инстанции. Ранее оба фигуранта дела признали вину в полном объеме и раскаялись.

За что задержали Тиму Белорусских

Тима Белорусских и Антон Кривецкий обвинялись в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма.

Репера задержали в одном из клубов Минска в начале января, при обыске у него нашли гашиш и амфетамин. Тима Белорусских был отпущен из РУВД под залог в размере 8700 белорусских рублей. Второй обвиняемый, который был задержан вместе с Белорусских, был помещен под стражу в СИЗО и освобожден из-под стражи в зале суда.

Что такое "домашняя химия"

"Домашняя химия" подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет и на протяжении всего срока его посещают сотрудники милиции.

Во время отбывания "домашней химии" запрещено употребление алкоголя, после 19:00 нельзя находиться вне пределов дома, маршруты, к примеру, на учебу или работу строго ограничены. Выезд в другой город может быть осуществлен только с разрешения сотрудников милиции. Предусмотрены и взыскания за нарушение условий отбывания наказания - за четыре и более "нарушек" может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги: Минск
 
 
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Рэпер вместе со знакомым были задержаны в январе на выходе из клуба, у Белорусских были изъяты гашиш и амфетамин. Амфетамин он купил еще осенью 2020 года.
 
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