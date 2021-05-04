Завысили сумму работ в 20 раз: лжеэнергетики появились в Слуцком районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая ― Sputnik. Лжеэнергетики появились в Слуцком районе, их жертвами преимущественно становятся пожилые люди, сообщила пресс-служба "Минскэнерго".

Злоумышленники приходят, как правило, к пожилым людям и говорят, что нужно заменить электрический счетчик, поскольку он якобы неисправен и пожароопасен.

Предлагают лжеэнергетики заключить договор и на замену элементов защиты. Притом называются они автоматическими выключателями, их реальная стоимость - около 10 белорусских рублей. Мошенники же говорят о цене в 210 рублей.

Злоумышленники отмечают, что оплатить услугу можно частями, тем не менее, убедительно рекомендуют внести всю сумму сразу.

"Минскэнерго" обращает внимание, что все сотрудники при посещении потребителей должны быть в спецодежде с логотипом организации.

Также при визите они должны представиться, объяснить цель посещения, предъявить служебное удостоверение. Удостоверение должно содержать номер, ФИО, название структурного подразделения, в котором работает человек, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.

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