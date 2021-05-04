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Стала известна возможная дата оглашения приговора по делу Бабарико
04.05.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая - Sputnik. Приговор по уголовному делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико может быть оглашен в середине лета, данную информацию озвучил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного процесса.
Будет ли суд отсматривать видеометариалы?
Приговор вступит в законную силу с момента его провозглашения, и так называемого "классического срока" но обжалования судебного решения не будет. Приговоры, определения, постановления Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат. Их можно обжаловать только в надзорном порядке после вступления в силу.
"Есть основания полагать, что приговор по этому делу может быть оглашен в июне-июле. Полагаю, что все будет зависеть от того, будут ли в суде смотреть видео показаний обвиняемых", – такое мнение высказал Sputnik информированный источник.
По его словам, если суд примет решение не смотреть видеоматериалы, которые находятся в деле, "то суд может и раньше удалиться в совещательную комнату для написания решения".
По словам собеседника агентства, судебное следствие уже "преодолело экватор", "еще нельзя говорить, что суд подходит к концу, но, что половина процесса уже пройдена, это точно", – сказал собеседник агентства.
Он полагает, что адвокаты уже начинают готовиться к прениям, обдумывают свое выступление в суде.
Не все свидетели допрошены
Как передает корреспондент Sputnik, во вторник в суде прокуроры продолжили читать материалы уголовного дела, вчера часть материалов, относящихся к коммерческой тайне, читали за закрытыми дверями.
© Sputnik / Анна Нефедова
Еще не допрошены все свидетели, но большая их часть уже дала показания в суде, на этом этапе суда в зал приходят только родственники и близкие обвиняемых.
Материалы дела оставляют 120 томов, все семь обвиняемых, за исключением основного фигуранта дела, признали вину, шесть заключили досудебное соглашение со следствием. В соответствии с законодательством, им не может быть назначено более семи с половиной лет лишения свободы - не больше половины максимального срока по статье за дачу взяток. Бабарико по данной статье грозит максимальный срок – до 15 лет лишения свободы.
В чем обвиняют фигурантов
По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико в соответствии с белорусским законодательством грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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Приговор Верховного суда, который рассматривает дело по первой инстанции, вступит в законную силу с момента оглашения.
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