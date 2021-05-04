ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар в московской гостинице: два человека погибло, 14 госпитализированы

04.05.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. В результате пожара в московском отеле 14 человек были госпитализированы, двое из них скончались.

Инцидент произошел в столичной трехзвездочной гостинице "Вечный зов-Кожуховская" во вторник. В 04.18 пожар был локализован, а спустя 12 минут ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

На место происшествия через семь минут после вызова скорой помощи прибыли 19 бригад медиков.

"В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них 8 детей. Двое пострадавших взрослых скончались. Один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии", - цитирует РИА Новости пресс-службу московского департамента здравоохранения.

Состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает, отметили в департаменте.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. Отель проверят на соответствие противопожарным требованиям.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пламя охватило гостиницу "Вечный зов-Кожуховская" во вторник рано утром, пожар ликвидировали спустя 12 минут после локализации.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стала известна возможная дата оглашения приговора по делу Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by