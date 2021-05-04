Пожар в московской гостинице: два человека погибло, 14 госпитализированы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. В результате пожара в московском отеле 14 человек были госпитализированы, двое из них скончались.

Инцидент произошел в столичной трехзвездочной гостинице "Вечный зов-Кожуховская" во вторник. В 04.18 пожар был локализован, а спустя 12 минут ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

На место происшествия через семь минут после вызова скорой помощи прибыли 19 бригад медиков.

"В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них 8 детей. Двое пострадавших взрослых скончались. Один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии", - цитирует РИА Новости пресс-службу московского департамента здравоохранения.

Состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает, отметили в департаменте.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. Отель проверят на соответствие противопожарным требованиям.

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