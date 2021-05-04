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Число убийств в Беларуси в 2021 году сократилось - МВД

04.05.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков отметил снижение числа убийств в стране в первом квартале 2021 года, но подчеркнул необходимость профилактической работы среди граждан.

Сегодня в Минске проходит заседание коллегии милицейского ведомства, на котором обсуждается эффективность работы милиции по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.

В января марте 2021 года в стране было совершено 62 убийства, это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, проинформировал Кубраков.

По его словам, также сократилось число умышленных причинений тяжких телесных повреждений – на 18% (с 214 до 175), в том числе совершенных в быту, в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечая положительную динамику сокращения данных преступлений, глава ведомства обратил внимание, что причин для самоуспокоения нет, и нацелил на предметную работу с гражданами, от которых наиболее вероятно ожидать совершения противоправных деяний.

По мнению главы ведомства, дальнейшая деятельность должна строиться с использованием всех имеющихся возможностей для реализации мер общей и индивидуальной профилактики, в том числе в этот процесс необходимо активно вовлекать госорганы и широкие слои населения.

Министр также представил новых начальников областных управлений внутренних дел: генерал-майора милиции Александра Астрейко (УВД Миноблисполкома), полковника милиции Олега Шуляковского (УВД Брестского облисполкома), полковника милиции Дмитрия Резенкова (УВД Гродненского облисполкома).

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит заседание коллегии МВД, в котором принимает участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
 
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