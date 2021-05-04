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Состояние 12-летнего подростка, спасшего брата из огня, стабилизировано
04.05.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Состояние 12-летнего подростка, который вынес из горящего дома своего младшего брата и получил ожоги 50% тела, стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, врачи готовят мальчика к очередной операции. В лечении ребенка участвуют и российские врачи: по видеосвязи прошел консилиум с участие министерств двух стран, медиков Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России. За жизнь мальчика борются ведущие врачи-комбустиологи (специалисты по ожоговым травмам), хирурги, анестезиологи.
"Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе", – сообщает Минздрав Беларуси.
Последует
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Как сообщает Минздрав, мальчик по-прежнему считается тяжелым пациентом, сейчас его готовят к очередной операции.
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