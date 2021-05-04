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"Расстрельный приговор" братьям Костевым: родные сообщили об их помиловании
04.05.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар - Sputnik. Информацию о помиловании двух родных братьев Костевых, которые были приговорены к расстрелу за убийство учительницы из Черикова, подтвердили их родственники, сообщила Sputnik защитник одного из осужденных Людмила Казак.
Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 22 мая 2020 года
После решения Верховного суда родственники братьев Костевых
"Информацию о том, что они помилованы, сообщили мне сестра и мать осужденных Костевых", - сказала Людмила Казак, которая защищала в судах Станислава Костева.
По ее словам, официального уведомления о том, что они помилованы, родственникам не прислали, однако, когда они принесли передачу в СИЗО, им дали понять, что братья помилованы.
Казак сообщила, что братьям Костевым актом помилования смертная казнь заменена на пожизненное заключение, и это решение уже обжалованию не подлежит.
На сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовано заявление генерального докладчика по вопросу об отмене смертной казни ПАСЕ Владимира Варданяна, который приветствовал недавнее решение о помиловании Ильи и Станислава Костевых.
"Я очень доволен этим решением. Это всего лишь второй случай за 30 лет независимости Беларуси, когда приговоренный к смертной казни был помилован после того, как приговор стал окончательным", - заявил Варданян.
"Помилование братьев Костевых отражает стандарты Совета Европы в отношении защиты права на жизнь", - заявил спецдокладчик ПАСЕ.
За всю историю современной Беларуси известен один случай, когда президент помиловал убийцу, приговоренного к расстрелу, – летом 2003 года приговоренному к смертной казни Дмитрию Хархалю заменили расстрел 15 годами лишения свободы.
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Спецдокладчик ПАСЕ Владимир Варданян заявил, что помилование братьев Костевых отражает стандарты Совета Европы в отношении защиты права на жизнь.
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