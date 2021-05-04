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"Расстрельный приговор" братьям Костевым: родные сообщили об их помиловании

04.05.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар - Sputnik. Информацию о помиловании двух родных братьев Костевых, которые были приговорены к расстрелу за убийство учительницы из Черикова, подтвердили их родственники, сообщила Sputnik защитник одного из осужденных Людмила Казак.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси 22 мая 2020 года оставила в силе смертный приговор Станиславу и Илье Костевым, которые признаны виновными в убийстве с особой жестокостью местной учительницы. Женщине было нанесено около 150 ножевых ранений, ее тело нашли на пепелище подожженного дома.

После решения Верховного суда родственники братьев Костевых обратились к главе государства с прошением о помиловании.

"Информацию о том, что они помилованы, сообщили мне сестра и мать осужденных Костевых", - сказала Людмила Казак, которая защищала в судах Станислава Костева. 

По ее словам, официального уведомления о том, что они помилованы, родственникам не прислали, однако, когда они принесли передачу в СИЗО, им дали понять, что братья помилованы.

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Казак сообщила, что братьям Костевым актом помилования смертная казнь заменена на пожизненное заключение, и это решение уже обжалованию не подлежит.

На сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовано заявление генерального докладчика по вопросу об отмене смертной казни ПАСЕ Владимира Варданяна, который приветствовал недавнее решение о помиловании Ильи и Станислава Костевых.

"Я очень доволен этим решением. Это всего лишь второй случай за 30 лет независимости Беларуси, когда приговоренный к смертной казни был помилован после того, как приговор стал окончательным", - заявил Варданян.

"Помилование братьев Костевых отражает стандарты Совета Европы в отношении защиты права на жизнь", - заявил спецдокладчик ПАСЕ.

За всю историю современной Беларуси известен один случай, когда президент помиловал убийцу, приговоренного к расстрелу, – летом 2003 года приговоренному к смертной казни Дмитрию Хархалю заменили расстрел 15 годами лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Спецдокладчик ПАСЕ Владимир Варданян заявил, что помилование братьев Костевых отражает стандарты Совета Европы в отношении защиты права на жизнь.
 
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