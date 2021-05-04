Сливочный маргарин без молока продавали в Лиде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. В Гродненской области из продажи изъяли партию российского маргарина. В маркировке и составе есть расхождения, пояснили в Гродненской областной инспекции Госстандарта.

"На упаковке в названии товара указано, что он "сливочный". Таким образом, у покупателя создается впечатление, что он приобретает натуральный продукт. Но дело в том, что в составе маргарина нет ни молока, ни продуктов его переработки", – рассказала начальник отдела Госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта Светлана Дехтяренко.

Надзорные органы изъяли из продажи продукцию российской компании под маркой "Румянцев и Ко" с массовой долей жира 40% и весом 150 граммов. Срок действия документов на соответствие маргарина прекращен. Товар не соответствует техническому регламенту ТС и содержит нарушения в маркировке.

Как отметили в инспекции, случаи появления на полках некачественной продукции в Беларуси не редкость. К примеру, в этом году на прилавках уже появлялось сливочное масло, которое якобы было произведено на молочном заводе в Молодечно. Но по факту это была подделка.

Чаще всего с некачественным товаром белорусы могут столкнуться при покупке электрики или детских игрушек. Полный перечень потенциально опасной продукции занесен в специальный реестр на сайте инспекции.

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