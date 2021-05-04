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Почти 25 лет колонии: суд вынес приговор четырем сторонникам Тихановской

04.05.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая - Sputnik. Суд Железнодорожного района Гомеля огласил обвинительный приговор четырем членам команды экс-кандидата в президенты Белоруси Светланы Тихановской, на четверых они получили 24,5 года лишения свободы. 

Доверенное лицо Тихановской, а также трех членов ее инициативной группы судили за подготовку к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий. В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали.

"Обвиняемым назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев. Мужчинам отбывание наказания определено в исправительной колонии в условиях усиленного, а женщине – общего режима", - сообщили в пресс-службе Гомельской областной прокуратуры.

Обвиняемым вынесен приговор на основании ряда статей Уголовного кодекса - за приготовление к участию в массовых беспорядках и приготовление к захвату зданий и сооружений группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, доверенному лицу бывшего кандидата в Президенты инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

В материалах дела фигурировала видеозапись, которую ранее опубликовал Следственный комитет Беларуси. Запись СК сопроводил информацией о том, что документы для экстрадиции Тихановской были переданы в Генпрокуратуру.

На видео экс-кандидат в президенты Беларуси беседует с членами команды. По данным СК, на этой встрече Тихановская и ее сторонники обсуждали план по захвату зданий, а также выделение денежных средств на покупку газовых баллончиков, электрошокеров, раций и других предметов, которые были необходимы для осуществления задуманного.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Трех мужчин и женщину судили за подготовку к участию в массовых беспорядках и захвату административных зданий.
 
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