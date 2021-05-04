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В Могилеве сильный ветер оставил многоэтажку без утеплителя
Источник материала: Tut.by
Жилая многоэтажка в Могилеве лишилась части утеплителя — его сдуло со стены здания сильным ветром. Об этом сообщает телеграм-канал
На фото можно увидеть большие куски пенопласта, которые лежат на земле возле многоэтажки. По информации телеграм-канала, фотографии сделаны в микрорайоне Фатина.
Непогода и сильный ветер в Беларуси наблюдаются уже несколько дней. Оранжевый уровень опасности объявляли 2, 3 и 4 мая, на среду, 5 мая, объявлен желтый уровень опасности. В понедельник МЧС
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Большие куски пенопласта сорвало с фасада здания.
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