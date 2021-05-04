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В Могилеве сильный ветер оставил многоэтажку без утеплителя

05.05.2021 06:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жилая многоэтажка в Могилеве лишилась части утеплителя — его сдуло со стены здания сильным ветром. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».


Фото: t.me/zamkadomby

На фото можно увидеть большие куски пенопласта, которые лежат на земле возле многоэтажки. По информации телеграм-канала, фотографии сделаны в микрорайоне Фатина.


Фото: t.me/zamkadomby

Фото: t.me/zamkadomby

Непогода и сильный ветер в Беларуси наблюдаются уже несколько дней. Оранжевый уровень опасности объявляли 2, 3 и 4 мая, на среду, 5 мая, объявлен желтый уровень опасности. В понедельник МЧС сообщало о перебоях с электричеством в 330 населенных пунктах по всей Беларуси. Ветер валил деревья, в том числе и на легковые авто. Один такой случай произошел в Минске, легковушка восстановлению не подлежит.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Большие куски пенопласта сорвало с фасада здания.
 
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