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Подросток напал на детский сад в Бразилии и убил пять человек
05.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Подросток, вооруженный мачете, напал на детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис и зарезал трех детей и двух воспитателей. Об этом сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на спасательные службы.
Как рассказал глава местной полиции Жеронимо Марсал, злоумышленник проник в детский сад и напал на 30-летнюю воспитательницу Кели Адриан Аницевски. Она вырвалась и побежала в комнату, где находились малыши. Нападавший бросился за ней, убил мачете не только женщину, но и троих детей младше двух лет. Местные СМИ сообщают, что погибла еще одна женщина, один ребенок ранен.
Свидетели рассказали, что нападавшему 18 лет, он попытался скрыться с места преступления, однако его скрутили местные жители и передали полиции. Сообщается, что подросток пытался покончить с собой и не собирался сдаваться. Мотивы его поступка пока неизвестны.
В саду находилось 30 детей от полугодовалых до трехлетних. Жертв могло быть и больше, однако персонал сумел запереться с детьми в комнатах и не пустил туда нападавшего.
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Мотивы злоумышленника неизвестны, он пытался сбежать, но был задержан местными жителями, которые вызвали полицию.
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