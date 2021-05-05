Минчанка убила мужа ударом в сердце на глазах у детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Суд Октябрьского района столицы приговорил минчанку к 10 годам лишения свободы за убийства мужа, сообщили в столичной прокуратуре.

Трагедия произошла 31 декабря 2020 года, когда обвиняемая и ее муж отмечали новогодний праздник. У них возникла ссора из-за доставки пиццы, которая переросла в потасовку со взаимными оскорблениями на глазах у троих несовершеннолетних детей.

"Следствием было установлено, а в суде доказано, что женщина схватила нож и нанесла удар в грудную клетку мужа, от которого тот скончался", - сообщили Sputnik в прокуратуре Минска.

На допросах минчанка признала вину и поясняла, что убила мужа из-за опасений за себя и жизнь троих детей. Однако во время суда свидетели показали, что воспитанием детей в большей мере занимался именно их отец, который не представлял какой-либо опасности для семьи.

Дети были переданы под опеку родственников погибшего мужчины.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Читайте также:

Убийство 20-летней давности: СК опубликовал видео показаний обвиняемого

Умерла в пустой квартире: мужчина задержан по подозрению в убийстве матери

Овощи несвежие: мужчина в магазине набросился с ножом на покупателя - видео