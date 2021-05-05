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Минчанка убила мужа ударом в сердце на глазах у детей
05.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая - Sputnik. Суд Октябрьского района столицы приговорил минчанку к 10 годам лишения свободы за убийства мужа, сообщили в столичной прокуратуре.
Трагедия произошла 31 декабря 2020 года, когда обвиняемая и ее муж отмечали новогодний праздник. У них возникла ссора из-за доставки пиццы, которая переросла в потасовку со взаимными оскорблениями на глазах у троих несовершеннолетних детей.
"Следствием было установлено, а в суде доказано, что женщина схватила нож и нанесла удар в грудную клетку мужа, от которого тот скончался", - сообщили Sputnik в прокуратуре Минска.
На допросах минчанка признала вину и поясняла, что убила мужа из-за опасений за себя и жизнь троих детей. Однако во время суда свидетели показали, что воспитанием детей в большей мере занимался именно их отец, который не представлял какой-либо опасности для семьи.
Дети были переданы под опеку родственников погибшего мужчины.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Как показали свидетели, воспитанием детей занимался в основном отец - теперь трое несовершеннолетних переданы его родственникам.
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