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Фуру с контрабандой из Беларуси почти на €1 млн бросили на литовском ПП

05.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Необычный случай произошел на белорусско-литовской границе, об этом рассказали в таможенной службе Литвы.

Большегруз, который по документам перевозил деревянные панели, следовал из Беларуси через литовский пункт пропуска "Мядининкай" 29 апреля. Сотрудники таможни направили его на осмотр, однако к месту проведения проверки большегруз не прибыл.

Грузовик вскоре был найден таможенниками на территории пункта пропуска. Как рассказали в таможенной службе, водитель сбежал, оставив ключи в замке.

При досмотре в машине было найдено, по предварительным данным, около 350 тысяч пачек с сигаретами. Общая стоимость незаконного груза (с налогами)  оценивается примерно в 980 тысяч евро.

Контрабандные табачные изделия задерживаются на границе Беларуси и Литвы достаточно часто. Провозят их разными способами: в грузовиках, на поездах, в легковых автомобилях и даже на моторных лодках. Кроме того, нередко для доставки контрабандного товара приспосабливают дроны.

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Теги: Минск
 
 
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Большегруз был направлен на проверку, однако на место не прибыл - водитель сбежал, оставив ключи в замке.
 
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