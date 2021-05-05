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Фуру с контрабандой из Беларуси почти на €1 млн бросили на литовском ПП
05.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Необычный случай произошел на белорусско-литовской границе, об этом рассказали в таможенной службе Литвы.
Большегруз, который по документам перевозил деревянные панели, следовал из Беларуси через литовский пункт пропуска "Мядининкай" 29 апреля. Сотрудники таможни направили его на осмотр, однако к месту проведения проверки большегруз не прибыл.
Грузовик вскоре был найден таможенниками на территории пункта пропуска. Как рассказали в таможенной службе, водитель сбежал, оставив ключи в замке.
При досмотре в машине было найдено, по предварительным данным, около 350 тысяч пачек с сигаретами. Общая стоимость незаконного груза (с налогами) оценивается примерно в 980 тысяч евро.
Контрабандные табачные изделия задерживаются на границе Беларуси и Литвы достаточно часто. Провозят их разными способами: в грузовиках, на поездах, в легковых автомобилях и даже
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Большегруз был направлен на проверку, однако на место не прибыл - водитель сбежал, оставив ключи в замке.
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