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Гранату нашли рядом со зданием суда в Ганцевичах
05.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Гранату времен второй мировой войны нашли в Ганцевичах, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в 14:06 4 мая, его нашли на территории частного домовладения, расположенного на улице Коммунистической. Где именно была граната, не сообщается.
Из здания Ганцевичского районного суда, которое находится рядом, было эвакуировано 15 человек.
В 16:05 боеприпас был изъят прибывшей на место группой разминирования – как уточняется, гранату уничтожат.
Различные боеприпасы времен ВОВ до сих пор достаточно часто обнаруживают на территории республики, причем далеко не всегда с опасной находкой обращаются аккуратно. Так, трое детей в Полоцке нашли противотанковую мину, и
Как
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Боеприпас времен ВОВ изъяли для уничтожения, в целях безопасности из здания суда было эвакуировано 15 человек.
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