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Гранату нашли рядом со зданием суда в Ганцевичах

05.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Гранату времен второй мировой войны нашли в Ганцевичах, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в 14:06 4 мая, его нашли на территории частного домовладения, расположенного на улице Коммунистической. Где именно была граната, не сообщается.

Из здания Ганцевичского районного суда, которое находится рядом, было эвакуировано 15 человек.

В 16:05 боеприпас был изъят прибывшей на место группой разминирования – как уточняется, гранату уничтожат.

Различные боеприпасы времен ВОВ до сих пор достаточно часто обнаруживают на территории республики, причем далеко не всегда с опасной находкой обращаются аккуратно. Так, трое детей в Полоцке нашли противотанковую мину, и решили поиграть ею в футбол, а найденную авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Брестской области сельчанин попытался сдать на металлолом.

Как рассказывал Sputnik заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси генерал-майор Николай Карпенков, в 2020 году саперно-пиротехнические группы более пяти тысяч раз выезжали на обезвреживание опасных находок. Было обнаружено и уничтожено  порядка 25 тысяч взрывоопасных предметов.

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Теги: Минск
 
 
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Боеприпас времен ВОВ изъяли для уничтожения, в целях безопасности из здания суда было эвакуировано 15 человек.
 
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