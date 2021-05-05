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Opel сбил девятилетнюю девочку на "зебре" в Минске

05.05.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая ― Sputnik. Автомобиль Opel на "зебре" сбил девятилетнюю девочку на улице Героев 120-й Дивизии в Минске, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел во вторник примерно в 17.45. Как рассказали очевидцы происшествия, девочка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбил автомобиль Opel, за рулем находился 73-летний водитель.

Девочку доставили в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает, что водителю, подъезжая к пешеходному переходу нужно сбросить скорость, оценить условия видимости и обзора.

Необходимо быть готовым к остановке и пропуску пешеходов, начинающих либо завершающих переход проезжей части, подчеркнули в ГАИ.

Пешеходам рекомендовано переходить дорогу только по пешеходным переходам, заранее убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как рассказали очевидцы происшествия, девочка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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