Легковушка сбила детей в Гомеле, погибла девочка: СК рассказал подробности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором погибла девочка, водитель задержан, сообщили в СК.

Как установило следствие, вчера в 17:40 водитель автомобиля Citroen, двигаясь по улице Советской в Гомеле, при включении красного сигнала светофора выехал на пересечение с улицей Крестьянской, где столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Citroen развернуло и вынесло на тротуар, где он наехал группу пешеходов .

"В отношении 19-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Он задержан. Стаж вождения водителя Citroen составляет менее года", - сообщили Sputnik в среду в УСК по Гродненской области.

По предварительным данным, все участники ДТП, в результате которого девочка получила несовместимые с жизнью травмы, были трезвы.

В УСК уточнили, что от полученных телесных повреждений 6-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Ее бабушка и малолетний брат после осмотра медиками были отпущены домой.

Следователи также уточнили, что к материалам уголовного дела приобщена видеозапись происшествия с камеры наружного наблюдения. Для установления обстоятельств и механизма совершения ДТП назначено проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гомельской области.

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