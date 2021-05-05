Десантник спас мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. В Витебске офицер-десантник спас мужчину, который собирался прыгнуть с моста, сообщает пресс-служба министерства обороны.

"4 мая около 21:00, возвращаясь со службы, гвардии полковник Дмитрий Рыбинский заметил, что на Юбилейном мосту через перила перелез молодой человек. Он намеревался прыгнуть вниз с высоты около 10 метров", - говорится в сообщении ведомства.

Рыбинский успел схватить мужчину, перетащил его через перила на тротуар, после чего вызвал скорую помощь и правоохранительные органы.

После того, как молодому человеку была оказана первая медицинская помощь, он поблагодарил десантника, который пришел к нему на помощь и спас жизнь.

В белорусском оборонном ведомстве уточнили, что офицер несет службу в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в качестве заместителя командира по воздушно-десантной подготовке.

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