️В Витебске десантник спас парня, который собирался прыгнуть с моста

Источник материала: Tut.by

️В Витебске офицер-десантник спас мужчину: он собирался прыгнуть с моста. Инцидент произошел вечером 4 мая, сообщает Минобороны.



Юбилейный мост в Витебске

Гвардии полковник Дмитрий Рыбинский, заместитель командира по воздушно-десантной подготовке 103-й мобильной бригады, около 9 часов вечера возвращался со службы. Шел по Юбилейному мосту и заметил, что через перила перелез молодой человек. Он собирался прыгнуть вниз. Высота моста — около 10 метров.

Десантник схватил мужчину, перетащил его через перила на тротуар, вызвал милицию и скорую.