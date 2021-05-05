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️В Витебске десантник спас парня, который собирался прыгнуть с моста

05.05.2021 14:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

️В Витебске офицер-десантник спас мужчину: он собирался прыгнуть с моста. Инцидент произошел вечером 4 мая, сообщает Минобороны.


Юбилейный мост в Витебске

Гвардии полковник Дмитрий Рыбинский, заместитель командира по воздушно-десантной подготовке 103-й мобильной бригады, около 9 часов вечера возвращался со службы. Шел по Юбилейному мосту и заметил, что через перила перелез молодой человек. Он собирался прыгнуть вниз. Высота моста — около 10 метров.

Десантник схватил мужчину, перетащил его через перила на тротуар, вызвал милицию и скорую.

 
Теги: Витебск
 
 
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Парень понял, что мог сделать непоправимое, и поблагодарил своего спасителя.
 
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Десантник спас мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста в Витебске
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