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️В Витебске десантник спас парня, который собирался прыгнуть с моста
Источник материала: Tut.by
️В Витебске офицер-десантник спас мужчину: он собирался прыгнуть с моста. Инцидент произошел вечером 4 мая, сообщает Минобороны.
Гвардии полковник Дмитрий Рыбинский, заместитель командира по воздушно-десантной подготовке 103-й мобильной бригады, около 9 часов вечера возвращался со службы. Шел по Юбилейному мосту и заметил, что через перила перелез молодой человек. Он собирался прыгнуть вниз. Высота моста — около 10 метров.
Десантник схватил мужчину, перетащил его через перила на тротуар, вызвал милицию и скорую.
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Парень понял, что мог сделать непоправимое, и поблагодарил своего спасителя.
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