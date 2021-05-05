Смертельное ДТП в Гомеле

Источник материала: БT

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гомеле. Накануне после аварии в областном центре погибла 6-летняя девочка. Предварительно установлено, что 19-летний водитель за рулем Citroen выехал на перекресток на красный свет. В машину врезался Nissan. От удара Citroen отбросило на тротуар, где находились дети. После осмотра медиками мальчика отпустили домой, а девочка скончалась в машине скорой помощи.





Читайте также:

