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Смертельное ДТП в Гомеле

05.05.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гомеле. Накануне после аварии в областном центре погибла 6-летняя девочка. Предварительно установлено, что 19-летний водитель за рулем Citroen выехал на перекресток  на красный свет. В машину врезался Nissan. От удара Citroen отбросило на тротуар, где находились дети. После осмотра медиками мальчика отпустили домой, а девочка скончалась в машине скорой помощи.


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Теги: Гомель
 
 
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В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гомеле. Накануне после аварии в областном центре погибла 6-летняя девочка....
 
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