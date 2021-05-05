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35-летний житель Гомеля подался влиянию деструктивных телеграм-каналов

05.05.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Поддавшись влиянию деструктивных телеграм-каналов, оскорблял сотрудников правоохранительных органов. Именно так объяснил свои действия 35-летний житель Гомеля. В марте этого года под фото старшего помощника прокурора Гомеля появился оскорбительный комментарий. В ходе розыска оперативникам удалось установить личность грубияна. Им оказался грузчик из областного центра. Мужчину задерживал ОМОН. В его квартире сотрудники обнаружили предмет, похожий на пистолет, который вместе с картами памяти и компьютерной техникой изъяли. В апреле этого года прокурором Гомельской области было возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления.

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района: 

В содеянном раскаивается. Признал вину в полном объеме. Также в ходе следствия было установлено, что обвиняемый причастен к ряду аналогичных преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, судей и иных должностных лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Этим действиям будет дана отдельная правовая оценка.

Так как подозреваемый скрывался от правоохранителей, прокурор выдал  санкции на его арест. Мужчина задержан. 


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Теги: Гомель
 
 
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Поддавшись влиянию деструктивных телеграм-каналов, оскорблял сотрудников правоохранительных органов. Именно так объяснил свои действия 35-летний житель Гомеля. В...
 
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