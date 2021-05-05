Подростка, спасшего брата на пожаре, ввели в искусственную кому, он на ИВЛ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Минздрав сообщил о состоянии 12-летнего подростка, который вынес из горящего дома своего 1,5-годовалого брата.

В Республиканском ожоговом центре БСМП Минска прошел расширенный консилиум, в котором принимал участие и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Рома по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, у него обожжено 62% тела. Мальчик находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.

"Вчера ему был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения. Ожидается, что сегодня в Республиканский ожоговый центр приедет мама Ромы", - отметили в Минздраве.

Ведомство сообщило и о состоянии еще одного мальчика, который был доставлен в БСМП из Мстиславской ЦРБ после того, как получил серьезную электротравму: он зацепил удочкой высоковольтный кабель во время рыбалки. У мальчика обожжено около 70% тела, его также доставляли в ожоговый центр на вертолете. Мальчик находится на ИВЛ, в состоянии медикаментозного сна.

"Состояние этого мальчика также тяжелое, но стабильное", - рассказал Минздрав.

Мальчик-герой

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, он сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом .

Неравнодушные люди и организации поддерживают семью, потерявшую в пожаре все имущество. Ситуацию на личный контроль взял Александр Лукашенко.

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