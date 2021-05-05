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Подростка, спасшего брата на пожаре, ввели в искусственную кому, он на ИВЛ
05.05.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Минздрав сообщил о состоянии 12-летнего подростка, который вынес из горящего дома своего 1,5-годовалого брата.
В Республиканском ожоговом центре БСМП Минска прошел расширенный консилиум, в котором принимал участие и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Рома по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, у него обожжено 62% тела. Мальчик находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
"Вчера ему был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения. Ожидается, что сегодня в Республиканский ожоговый центр приедет мама Ромы", - отметили в Минздраве.
Ведомство сообщило и о состоянии еще одного мальчика, который был
"Состояние этого мальчика также тяжелое, но стабильное", - рассказал Минздрав.
Мальчик-герой
Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, он сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.
29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.
"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.
Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов
Неравнодушные люди и организации поддерживают семью, потерявшую в пожаре все имущество. Ситуацию на личный контроль взял Александр Лукашенко.
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Лечение мальчика-героя проводится на республиканском уровне с участием лучших специалистов. Ситуацию на контроле держит лично Александр Лукашенко.
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