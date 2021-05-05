Россиянка задушила ребенка после домашних родов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Жительница Кабардино-Балкарии подозревается в убийстве новорожденного сына, сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.

929-летняя женщина в сентябре прошлого года узнала о своей беременности. Опасаясь конфликта с родственниками, которые могли осудить ее за аморальный образ жизни, она скрыла от семьи этот факт и не встала на учет к врачу-гинекологу. 29 апреля будущая мать находилась на плановом лечении в больнице, тогда же у нее начались схватки.

"Чтобы скрыть от родственников факт беременности и родов, она под предлогом необходимости консультации у врача-гинеколога отпросилась у лечащего врача и отправилась на съемную квартиру, где в тот же день родила мальчика и задушила его", - говорится в сообщении следователей.

Тело младенца она завернула простыни и положила в пакет, после чего вернулась обратно в больницу. После выписки, 3 мая, она забрала новорожденного и спрятала его в кладовке в доме, где жила.

В настоящее время подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.