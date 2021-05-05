Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК- 5 мая Sputnik. Беларусь сохраняет статус транзитного государства на международном рынке наркотиков. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Олег Сильвестрович.

"В последние два года мы рассматриваем устойчивую тенденцию потока наркотрафика из страны ЕС в сторону России. И обратно – более мелкими партиями. Основная реализация происходит через интернет путем закладок. В то же время мы констатируем и таможенными органами подтверждаются крупные изъятия таких веществ как гашиш, MDMA, параметилфедрон, амфетамин", – рассказал Сильвестрович.

Ограничения, введенные в связи с эпидемиологической ситуацией, отразились на доступности наркотиков. В частности, с ввозом незаконных веществ через границу.

"Преступники идут на различные ухищрения. Используют большегрузный транспорт, поскольку он может беспрепятственно пересекать границу для вывоза/ввоза товаров. Оборудуют тайники, вербуют водителей, передают товар, позиционируя, что это не запрещенные вещества. Поскольку у нас с Россией официальной границы нет, то есть тропы и попытки поставки наркотических веществ. И если это можно так назвать, то "партизанщина" – да есть такие попытки. Но с той или с другой стороны, мы их встречаем", – рассказал начальник главного управления УНиПТЛ МВД Беларуси.

Вместе с тем, в 2020 году были выявлены три нарколаборатории, а также теплицы по выращиванию запрещенных растений в домашних условиях. Что касается рынка, то на первое место в Беларуси вышел параметилэфедрон. Вторую позицию занимает альфа-PvP, третье – MDMA.

В условиях заболеваемости, вызванной распространением COVID-19, и переходе на дистанционную форму обучения и работы, участились случаи нелегального трудоустройства белорусов. Как правило, организаторы наркобизнеса вербуют белорусов в качестве "закладчиков", заверяя мелких распространителей в полной неприкосновенности со стороны закона. Но так как связь с курьерами организована посредством мессенджеров, так или иначе соучастники преступлений оставляют в сети электронный след. Эти данные способны раскрыть незаконные действия и спустя длительное время.