Россиянин расстрелял трех сельчан, затем покончил с собой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Житель одного из сел Забайкальского края убил трех человек, а затем покончил с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Информация о совершенном преступлении в деревне Жидка поступила в правоохранительные органы в среду, 5 мая.

"По имеющимся на текущий момент данным, житель села 1986 года рождения из-за неприязненных отношений выстрелами из неустановленного оружия убил трех человек: 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения. После этого покончил с собой", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

Сейчас на месте преступления работают следователи, а также сотрудники полиции. Они допрашивают свидетелей расправы, устанавливают все обстоятельства случившегося.