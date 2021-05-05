Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Отработавшая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" весом в 18 тонн в конце недели может упасть в южной части Тихого океана. Об этом сообщает первый прогноз ВВС США, опубликованный на специализированном сайте space-track.org.

На прошлой неделе ракета доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".

По данным Пентагона, отработавшая ступень войдет в атмосферу в период с 8 мая в 4.11 до 9 мая в 22.11 (по минскому времени - Sputnik) над южной частью Тихого океана. Координаты возможного места падения находятся недалеко от Новой Зеландии.

"Космическое командование ВВС США осведомлено и отслеживает местоположение ракеты "Чанчжэн-5Б" в космосе", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в среду.

По словам Псаки, в случае, если падение части ракеты причинит вред Штатам, американская администрация совместно с другими членами мирового сообщества будет добиваться "ответственного поведения в космосе".

"Тяньхэ" - базовый модуль китайской орбитальной станции "Тяньгун".

Читайте также: