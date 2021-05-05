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Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в метро в Мехико

06.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с трагедией в метро в Мехико, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Накануне вечером на юге мексиканской столицы произошло обрушение метромоста прямо во время прохождения по нему поезд. Два вагона рухнули с десятиметровой высоты. Жертвами аварии стали, по предварительным данным, 25 человек, около 70 пострадали. В стране объявлен национальный трехдневный траур. Власти занимаются расследованием инцидента.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о многочисленных потерпевших и человеческих жертвах в результате трагического происшествия в метрополитене мексиканской столицы", - говорится в соболезновании.

Лукашенко пожелал пострадавшим выздоровления и скорейшего устранения последствий страшной аварии.

 
Теги: Минск
 
 
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Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился в понедельник, жертвами стали по меньшей мере 25 человек.
 
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