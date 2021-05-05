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Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в метро в Мехико
06.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с трагедией в метро в Мехико, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Накануне вечером на юге мексиканской столицы
"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о многочисленных потерпевших и человеческих жертвах в результате трагического происшествия в метрополитене мексиканской столицы", - говорится в соболезновании.
Лукашенко пожелал пострадавшим выздоровления и скорейшего устранения последствий страшной аварии.
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Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился в понедельник, жертвами стали по меньшей мере 25 человек.
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