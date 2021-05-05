Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в метро в Мехико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с трагедией в метро в Мехико, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Накануне вечером на юге мексиканской столицы произошло обрушение метромоста прямо во время прохождения по нему поезд. Два вагона рухнули с десятиметровой высоты. Жертвами аварии стали, по предварительным данным, 25 человек, около 70 пострадали. В стране объявлен национальный трехдневный траур. Власти занимаются расследованием инцидента.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о многочисленных потерпевших и человеческих жертвах в результате трагического происшествия в метрополитене мексиканской столицы", - говорится в соболезновании.

Лукашенко пожелал пострадавшим выздоровления и скорейшего устранения последствий страшной аварии.