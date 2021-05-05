Два ДТП с участием детей произошли в Витебской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая ― Sputnik. Сразу два ДТП, в которых пострадали дети, произошли в Витебской области, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Первая авария произошла в 8 часов утра 5 мая в деревне Большой Полсвиж Лепельского района. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке, за рулем легковушки была 21-летняя местная жительница, которая сбила 13-летнего мальчика. В результате столкновения с автомобилем ребенок был доставлен в отделение травматологии Витебской областной клинической больницы.

Второе ДТП произошло в 11 часов в областном центре на перекрестке улиц Терешковой и Панковой. В этом случае 55-летний водитель сбил 12-летнюю девочку.

Как выяснилось, ребенок переходил дорогу на красный свет. В итоге пострадавшую девочку госпитализировали в больницу.

Ужасная авария в Гомеле

Накануне страшная авария случилась в Гомеле , легковушка сбила двоих детей. В рамках возбужденного уголовного дела был задержан 19-летний молодой человек, который был за рулем, его водительский стаж оказался менее года.

Как установило следствие, водитель автомобиля Citroen, двигаясь по улице Советской в Гомеле, при включении красного сигнала светофора выехал на пересечение с улицей Крестьянской, где столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Citroen развернуло и вынесло на тротуар, где он наехал на группу пешеходов.

От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи. Ее бабушка и малолетний брат после осмотра медиками были отпущены домой.