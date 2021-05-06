В Чашниках 93-летний пенсионер упал в глубокий колодец. До приезда спасателей ему помогали люди

Источник материала: Tut.by

В Чашниках 5 мая упал в колодец 93-летний пенсионер. Мужчине помогли выбраться наверх спасатели, сообщает МЧС.





Инцидент произошел на улице Титова в Чашниках. 93-летний мужчина упал в колодец глубиной около 8 метров, наполовину заполненный водой.

До приезда спасателей пенсионеру помогали местные жители. Они опустили в колодец деревянную лестницу, и мужчина за нее держался.

Спасатели обвязали пенсионера поясом и достали на поверхность. Мужчина уже не мог говорить — он очень замерз.

Пострадавшего отвезли в больницу.



