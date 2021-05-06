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В Чашниках 93-летний пенсионер упал в глубокий колодец. До приезда спасателей ему помогали люди
Источник материала: Tut.by
В Чашниках 5 мая упал в колодец 93-летний пенсионер. Мужчине помогли выбраться наверх спасатели,
Инцидент произошел на улице Титова в Чашниках. 93-летний мужчина упал в колодец глубиной около 8 метров, наполовину заполненный водой.
До приезда спасателей пенсионеру помогали местные жители. Они опустили в колодец деревянную лестницу, и мужчина за нее держался.
Спасатели обвязали пенсионера поясом и достали на поверхность. Мужчина уже не мог говорить — он очень замерз.
Пострадавшего отвезли в больницу.
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До приезда спасателей пенсионеру помогали местные жители. Они опустили в колодец деревянную лестницу, и мужчина за нее держался.
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