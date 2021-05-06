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Уголовные дела за публикацию данных прокуроров возбудили в Брестской области
06.05.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая - Sputnik. Уголовные дела за незаконное распространение сведений, касающихся частной жизни работников прокуратуры, возбудила прокуратура Брестской области.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, личные данные были опубликованы без их согласия в одном из Telegram-каналов. Кроме того, там также были размещены оскорбления в адрес сотрудников прокуратуры как представителей власти в связи с выполнением служебных обязанностей.
"Данные, составляющие личную тайну двух работников ведомства, а также оскорбительные комментарии в связи с поддержанием ими государственного обвинения выявлены в ходе мониторинга информации в сети Интернет на одном из Telegram-каналов", - рассказали в ведомстве.
Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.179 и ст.369 УК РБ и направлены в управление Следственного комитета по Брестской области для проведения расследования.
Напомним, что ранее в Минске за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни представителей правоохранительных органов
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По данным Генпрокуратуры, в одном из Telegram-каналов были опубликованы сведения о двух работниках ведомства, а также оскорбления в их адрес.
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