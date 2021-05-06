По 20$ за техосмотр: работники станции диагностики задержаны за взятки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали пять работников одной из диагностической станций за взятки, сообщил начальник ОБЭП КМ Партизанского РУВД Минска Денис Шамшурка.

"У правоохранителей имелась информация о том, что данные работники берут взятки за прохождение техосмотра, она нашла подтверждение, мужчины были задержаны оперативниками после получения взяток", - сказал Шамшурка.

Как следует из оперативного видео, которое распространило ГУВД Минска, полученные 20-долларовые купюры работники станции техосмотра спрятали под линолеум в углу рабочего помещения.

Шамшурка также отметил, что в должностные обязанности задержанных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. По его словам, работники по предварительному сговору брали по 20 долларов США за одну машину. Как отмечают водители с большим стажем, "такая сумма взятки - 20 долларов за техосмотр - держится в Минске уже не одно десятилетие".

Представитель РУВД отметил, что материалы проверки переданы в Ленинский (города Минска) РОСК, где действиям фигурантов дана правовая оценка. В настоящее время оперативники выясняют сумму ранее "заработанных средств" задержанными.

Ситуация с техосмотром

Напомним, что в стране с 1 января отвязали дорожный сбор от техосмотра. Вместо него ввели транспортный налог, который будет зависеть от массы машин. Что касается техосмотра, то автовладельцы, не прошедшие его, могут получить "письмо счастья" из ГАИ - новшество было предусмотрено в новом КоАП , вступившем в действие с 1 марта.

Как ранее рассказали в ГАИ , если в начале года камеры фиксировали отсутствие отметки о гостехосмотре практически у каждого второго владельца транспортного средства, то на текущий момент до диагностической станции не доехали около 18-20% владельцев авто.

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