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По 20$ за техосмотр: работники станции диагностики задержаны за взятки
06.05.2021 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали пять работников одной из диагностической станций за взятки, сообщил начальник ОБЭП КМ Партизанского РУВД Минска Денис Шамшурка.
"У правоохранителей имелась информация о том, что данные работники берут взятки за прохождение техосмотра, она нашла подтверждение, мужчины были задержаны оперативниками после получения взяток", - сказал Шамшурка.
Как следует из оперативного видео, которое распространило ГУВД Минска, полученные 20-долларовые купюры работники станции техосмотра спрятали под линолеум в углу рабочего помещения.
Шамшурка также отметил, что в должностные обязанности задержанных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. По его словам, работники по предварительному сговору брали по 20 долларов США за одну машину. Как отмечают водители с большим стажем, "такая сумма взятки - 20 долларов за техосмотр - держится в Минске уже не одно десятилетие".
Представитель РУВД отметил, что материалы проверки переданы в Ленинский (города Минска) РОСК, где действиям фигурантов дана правовая оценка. В настоящее время оперативники выясняют сумму ранее "заработанных средств" задержанными.
Ситуация с техосмотром
Напомним, что в стране с 1 января отвязали дорожный сбор от техосмотра. Вместо него ввели транспортный налог, который будет зависеть от массы машин. Что касается техосмотра, то автовладельцы, не прошедшие его, могут
Как ранее
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Ажиотаж на станциях техосмотра все еще сохраняется - водители начали массово проходить его после того, как от процедуры отвязали дорожный сбор.
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