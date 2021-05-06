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За интервью с Тихановской: суд оштрафовал издательский дом "Интекс-пресс"

06.05.2021 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Экономический суд Брестской области привлек к административной ответственности ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" за распространение в газете Intex-press запрещенной информации - интервью со Светланой Тихановской, сообщили в прокуратуре Брестской области.

С инициативой о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о СМИ этим издательским домом ранее выступила региональная прокуратура.

"Постановлением суда Издательский дом "Интекс-пресс" за распространение в газете Intex-press информации, подрывающей авторитет действующей власти, содержащей призывы к борьбе с государственным устройством страны, направленной на пропаганду экстремистской деятельности и способной нанести вред национальным интересам Беларуси наложено взыскание в виде штрафа в размере 150 базовых величин", - рассказали Sputnik в четверг в в областной прокуратуре.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как ранее сообщалось, Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга информации в печати и сети установила, что на интернет-ресурсе, а также в выпуске газеты Intex-press было размещено интервью с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской, в котором изложена недостоверная информация, направленная, по мнению ведомства, на пропаганду экстремистской деятельности.

В итоге прокурор вынес поручение территориальному органу внутренних дел о подготовке дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - ООО "Издательский дом "Интекс-пресс".

Кроме того, по факту распространения материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, продолжается проверка в рамках уголовно-процессуального закона.

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Теги: Минск
 
 
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Прокуратура про должает проверку по факту распространения материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности.
 
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