|
За интервью с Тихановской: суд оштрафовал издательский дом "Интекс-пресс"
06.05.2021 13:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая - Sputnik. Экономический суд Брестской области привлек к административной ответственности ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" за распространение в газете Intex-press запрещенной информации - интервью со Светланой Тихановской, сообщили в прокуратуре Брестской области.
С инициативой о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о СМИ этим издательским домом ранее выступила региональная прокуратура.
"Постановлением суда Издательский дом "Интекс-пресс" за распространение в газете Intex-press информации, подрывающей авторитет действующей власти, содержащей призывы к борьбе с государственным устройством страны, направленной на пропаганду экстремистской деятельности и способной нанести вред национальным интересам Беларуси наложено взыскание в виде штрафа в размере 150 базовых величин", - рассказали Sputnik в четверг в в областной прокуратуре.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как ранее сообщалось, Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга информации в печати и сети
В итоге прокурор вынес поручение территориальному органу внутренних дел о подготовке дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - ООО "Издательский дом "Интекс-пресс".
Кроме того, по факту распространения материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, продолжается проверка в рамках уголовно-процессуального закона.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура про должает проверку по факту распространения материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)