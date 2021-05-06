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Большое маслянистое пятно заметили на поверхности Свислочи
06.05.2021 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Спасатели локализовали маслянистое пятно на реке Свислочь в столице, сообщила пресс-служба МЧС в Twitter.
Сотрудникам МЧС в четверг поступило сообщение о том, что в акватории Свислочи в районе моста по улице Аранская на поверхности воды наблюдается маслянистое пятно. Его площадь составила 20 квадратных метров, также присутствовал запах нефтепродуктов.
Спасатели установили в реке специальные боновые заграждения, чтобы ограничить распространение пятна.
Причина, по которой могло появится пятно, а также из чего оно состоит, не сообщается. Крупных предприятий поблизости нет.
Напомним, что недавно в реке Свислочь около деревни Мацевичи в Минском районе
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На месте происшествия присутствует запах нефтепродуктов, какое именно это вещество и как попало в реку – не сообщается.
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