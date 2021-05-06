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Большое маслянистое пятно заметили на поверхности Свислочи

06.05.2021 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Спасатели локализовали маслянистое пятно на реке Свислочь в столице, сообщила пресс-служба МЧС в Twitter.

Сотрудникам МЧС в четверг поступило сообщение о том, что в акватории Свислочи в районе моста по улице Аранская на поверхности воды наблюдается маслянистое пятно. Его площадь составила 20 квадратных метров, также присутствовал запах нефтепродуктов.

Спасатели установили в реке специальные боновые заграждения, чтобы ограничить распространение пятна. 

Причина, по которой могло появится пятно, а также из чего оно состоит, не сообщается. Крупных предприятий поблизости нет.

Напомним, что недавно в реке Свислочь около деревни Мацевичи в Минском районе обнаружили мор рыбы. Видимые загрязнения акватории найдены не были, для анализа и установления возможных причин случившегося сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды взяли пробы воды.

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Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия присутствует запах нефтепродуктов, какое именно это вещество и как попало в реку – не сообщается.
 
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