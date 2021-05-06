Один человек погиб в результате аварии, которая произошла под Полоцком

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 6 мая – Sputnik. Один человек погиб и один получил ранения в результате аварии в Полоцком районе, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Витебской области.

ДТП произошло около трех часов ночи недалеко от деревни Ропно в Полоцком районе.

"21-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в кювет. В результате ДТП автомобиль перевернулся", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что по результатам экспертизы выяснилось - управляющий автомобилем молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний пассажир автомобиля скончался на места. Второй пассажир, 16-летняя девушка, получила ранения и сейчас находится в больнице.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.