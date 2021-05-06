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Один человек погиб в результате аварии, которая произошла под Полоцком
06.05.2021 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 6 мая – Sputnik. Один человек погиб и один получил ранения в результате аварии в Полоцком районе, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Витебской области.
ДТП произошло около трех часов ночи недалеко от деревни Ропно в Полоцком районе.
"21-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в кювет. В результате ДТП автомобиль перевернулся", - уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что по результатам экспертизы выяснилось - управляющий автомобилем молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний пассажир автомобиля скончался на места. Второй пассажир, 16-летняя девушка, получила ранения и сейчас находится в больнице.
По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в результате того, что водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.
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