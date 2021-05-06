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Более 20 человек погибли в перестрелке в Рио-де-Жанейро

07.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Двадцать пять человек погибли в перестрелке в метро в Рио-де-Жанейро, сообщает портал G1.

В четверг бразильская полиция провела спецоперацию против наркоторговцев в  Жакарезинью на севере Рио-де-Жанейро. В результате были убиты 24 преступника и один сотрудник полиции – он получил смертельное ранение в голову.

Кроме того, были ранены два пассажира метро.

В ходе этой операции было убито рекордное количество людей с 2016 года, когда власти начали вести подобную статистику.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецоперация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прошла в одном из районов Рио-де-Жанейро.
 
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