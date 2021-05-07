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Под Витебском саперы обнаружили почти 50 боеприпасов. Здесь работают и поисковики

07.05.2021 09:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На поле возле деревни Новики Витебского района нашли почти 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает УВД.

Саперы обнаружили 19 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 13 минометных мин калибра 81 мм, 3 гранаты «Ф-1», 7 гранат «РГ-42», два запала, артиллерийский снаряд калибра 105 мм и артиллерийский снаряд калибра 45 мм.

Арсенал уничтожили.

В деревне Новики Витебского района в войну шли серьезные бои. Недавно в ее окрестностях начались поисковые работы. Обнаружено более 70 останков советских воинов. Возможно, имя одного из героев удастся установить по номерной медали «За боевые заслуги», сообщает ОНТ.

 
 
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В деревне Новики Витебского района в войну шли серьезные бои. Недавно в ее окрестностях начались поисковые работы. Обнаружено более 70 останков советских воинов.
 
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