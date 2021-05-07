Книги Галилея украли из Национальной библиотеки Испании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Из Национальной библиотеки Испании исчезло пять редчайших книг средневекового физика и астронома Галилео Галилея, об этом сообщили в министерстве культуры страны.

Ранее сообщалось о пропаже только одного трактата Галилео.

Как сообщают испанские СМИ, о том, что из главной библиотеки страны исчез трактат Sidereus Nuncius (1610 год издания) в середине марта 2021 года. Неоднозначность ситуации с исчезновением редчайшей средневековой книги состоит в том, что об этом факте сотрудники библиотеки узнали еще в 2014 году - тогда случайно обнаружили что в отделе редких книг находится не оригинал, а копия. Но об этом в полицию Мадрида сообщали спустя три года. Об исчезновении трактата Галилео стало широко известно в середине марта 2021 года.

Началась проверка

Как сообщают испанские СМИ, министерство культуры совместно с компетентными органами начали проверку - оказалось, что в Национальной библиотеке не могут найти около 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Более 50 из этого списка являются особо ценными книгами.

К этому времени удалось установить, что основная часть из этих книг исчезла из библиотеки в 1980-1990-х годах. Тогда в библиотеке была совершена крупная кража ценных изданий. После того, как появилась информация о пропаже книги Sidereus Nuncius Галилео, список всех ценных пропавших книг передан Национальной полиции.

Это не первый случай, когда пропажу ценных изданий из крупнейших библиотек мира обнаруживают спустя десятилетия. Осень прошлого года сообщалось, что в библиотеке Кембриджского университета пропажу рукописей английского натуралиста Чарльза Дарвина заметили спустя 20 лет. Сейчас поиском книг Дарвина, одна из которых датируется 837 годам, занимается Интерпол.

Кража средневековой инкунабулы

В истории современной Беларуси также был случай, когда из Национальной библиотеки были похищены ценные книги. Это случилось в 2003 году. Тогда из старого здания Нацбиблиотеки, где сейчас располагается Совет республики Национального собрания, были похищены 12 ценных книг, среди них наибольшую ценность представляла инкунабула HERBARIUS, датируемая 1486 годом.

Беларусь тогда обратилась в Интерпол. Через определенное время в России были задержаны мужчина и женщина, которые украли книги для богатого коллекционера. Инкунабулу вернули в Национальную библиотеку Беларуси.

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