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BMW "сложил" опору уличного освещения в Витебске

07.05.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 7 мая – Sputnik. Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Витебске, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Витебской области.

Авария произошла около пяти часов утра 6 мая недалеко от остановки общественного транспорта на улице 33-й Армии.

"Находящийся за рулем BMW 26-летний водитель не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения", – уточнили в пресс-службе. 

© Sputnik
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Собеседники отметили, что молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. В результате аварии водитель и его 26-летний пассажир получили ранения и были госпитализированы.

На месте происшествия работали специалисты УГКСЭ, спасатели и медики. Сотрудники Госавтоинспекция обеспечивали безопасный проезд участка.

Витебская ГАИ напоминает: садиться за руль можно только имея право управления автомобилем, поскольку водитель, сдавший экзамены в Госавтоинспекции и получивший водительское удостоверение, обладает необходимыми навыками. Неподготовленный человек, сев за руль, подвергает опасности себя, своих близких и окружающих.

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Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла после того, как находящийся за рулем автомобиля молодой человек не справился с управлением, и машина вылетела с дороги.
 
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