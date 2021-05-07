Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 7 мая – Sputnik. Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Витебске, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Витебской области.

Авария произошла около пяти часов утра 6 мая недалеко от остановки общественного транспорта на улице 33-й Армии.

"Находящийся за рулем BMW 26-летний водитель не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения", – уточнили в пресс-службе.

Собеседники отметили, что молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. В результате аварии водитель и его 26-летний пассажир получили ранения и были госпитализированы.

На месте происшествия работали специалисты УГКСЭ, спасатели и медики. Сотрудники Госавтоинспекция обеспечивали безопасный проезд участка.

Витебская ГАИ напоминает: садиться за руль можно только имея право управления автомобилем, поскольку водитель, сдавший экзамены в Госавтоинспекции и получивший водительское удостоверение, обладает необходимыми навыками. Неподготовленный человек, сев за руль, подвергает опасности себя, своих близких и окружающих.

Читайте также:

Не только лишение прав : ГАИ пояснила изменения в КоАП для пьяных водителей

Топ вопросов к ГАИ: за что инспекторы накажут , а когда предупредят - видео