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BMW "сложил" опору уличного освещения в Витебске
07.05.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 7 мая – Sputnik. Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Витебске, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Витебской области.
Авария произошла около пяти часов утра 6 мая недалеко от остановки общественного транспорта на улице 33-й Армии.
"Находящийся за рулем BMW 26-летний водитель не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения", – уточнили в пресс-службе.
Собеседники отметили, что молодой человек сел за руль, не имея водительского удостоверения. В результате аварии водитель и его 26-летний пассажир получили ранения и были госпитализированы.
На месте происшествия работали специалисты УГКСЭ, спасатели и медики. Сотрудники Госавтоинспекция обеспечивали безопасный проезд участка.
Витебская ГАИ напоминает: садиться за руль можно только имея право управления автомобилем, поскольку водитель, сдавший экзамены в Госавтоинспекции и получивший водительское удостоверение, обладает необходимыми навыками. Неподготовленный человек, сев за руль, подвергает опасности себя, своих близких и окружающих.
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Авария произошла после того, как находящийся за рулем автомобиля молодой человек не справился с управлением, и машина вылетела с дороги.
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