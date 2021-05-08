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Сотни человек пострадали в беспорядках в Иерусалиме
08.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая – Sputnik. Более 200 человек пострадали в Восточном Иерусалиме в результате столкновений палестинцев с израильскими военнослужащими, сообщает общество Красного полумесяца.
Накануне вечером сразу в двух районах Восточного Иерусалима – возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах – вспыхнули беспорядки. Там по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.
"Ранения получили 205 палестинцев", - говорится в сообщении Красного полумесяца в Facebook.
Израильская полиция сообщила о шести раненых полицейских.
В районе столкновений создан полевой госпиталь, где пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. Наиболее распространенные травмы - ранения в грудь, травмы лица.
На фоне беспорядков в Восточном Иерусалиме глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации. По его словам, власти Израиля полностью ответственны за происходящее в регионе, а также за возможные последствия, которые могут возникнуть в случае эскалации.
Ранее спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
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Акции протеста не прекращаются уже несколько дней, причина – решение суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.
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