Сотни человек пострадали в беспорядках в Иерусалиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Более 200 человек пострадали в Восточном Иерусалиме в результате столкновений палестинцев с израильскими военнослужащими, сообщает общество Красного полумесяца.

Накануне вечером сразу в двух районах Восточного Иерусалима – возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах – вспыхнули беспорядки. Там по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.

"Ранения получили 205 палестинцев", - говорится в сообщении Красного полумесяца в Facebook.

Израильская полиция сообщила о шести раненых полицейских.

В районе столкновений создан полевой госпиталь, где пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. Наиболее распространенные травмы - ранения в грудь, травмы лица.

На фоне беспорядков в Восточном Иерусалиме глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации. По его словам, власти Израиля полностью ответственны за происходящее в регионе, а также за возможные последствия, которые могут возникнуть в случае эскалации.

Ранее спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".