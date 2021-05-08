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Пожар в подмосковных Мытищах унес жизни пяти человек

08.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Пять человек погибли в результате пожара в частном автосервисе в подмосковных Мытищах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС региона.

ЧП в двухэтажном здании произошло вечером в пятницу, 7 мая, - огонь вспыхнул на первом этаже сварочного цеха. К моменту прибытия спасателей горел сварочный цех и автомобиль на улице. Площадь пожара составляла 225 "квадратов".

Спасателям удалось вынести из горящего помещения 11 кислородных баллонов и два баллона с пропаном.

По информации МЧС, жертвами пожара стали пять человек. Еще один пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Прокуратура начала проверку по факту пожара.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь ночью. В тушении были задействованы 38 человек и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Из горящего помещения спасателям удалось вынести 11 баллонов с кислородом и два с пропаном - последствия ЧП могли быть гораздо серьезнее.
 
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