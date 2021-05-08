Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Коммерческий вертолет Ми-8 пропал на Камчатке, на борту находятся два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Экипаж вертолета, который летел из города Елизово в сторону реки Островной, не вышел на связь в установленное время. По предварительным данным, на борту два человека и груз.

"Реагирует региональная поисково-спасательная база, они по пути следования летят. В готовности спасатели МЧС, вертолет Ми-8", - сказали в региональном главке МЧС.