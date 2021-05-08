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Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке

08.05.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мая – Sputnik. Коммерческий вертолет Ми-8 пропал на Камчатке, на борту находятся два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Экипаж вертолета, который летел из города Елизово в сторону реки Островной, не вышел на связь в установленное время. По предварительным данным, на борту два человека и груз.

"Реагирует региональная поисково-спасательная база, они по пути следования летят. В готовности спасатели МЧС, вертолет Ми-8", - сказали в региональном главке МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Установить контакт с вертолетом не удается уже более двух часов, организованы поиски воздушного судна.
 
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