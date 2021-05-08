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На востоке Франции семь человек погибли при сходе лавин

08.05.2021 19:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере семь человек погибли в субботу в результате схода двух лавин в департаменте Савойя на востоке Франции. Такие данные привели в префектуре Савойи, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех жертвах стихийного бедствия. Согласно уточненной информации французских властей, первый сход лавины произошел утром недалеко от коммуны Валлуар. Как отметили в префектуре, снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. Спастись удалось только одной туристке, которую спасатели смогли быстро обнаружить. Четыре человека, которых накрыла снежная масса, погибли.

Второй сход лавины произошел в том же департаменте на территории горного массива Вануаз в субботу днем. По данным префектуры, в этом районе в результате стихийного бедствия погибли три человека.

В пятницу власти департамента предупредили жителей и туристов о высоком риске схода лавин в эти выходные в Савойе. В начале недели в результате схода лавин в Изере и Верхних Альпах погибли пять человек.

 
 
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Снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. Спастись удалось только одной туристке, сообщили в префектуре Савойи.
 
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