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Взрыв и ракетные атаки на школу в Кабуле: что известно о теракте
09.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая ― Sputnik. Число жертв атаки у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 37, пострадавшими числятся 56 человек, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на источник в афганском министерстве внутренних дел.
© Sputnik / Стрингер
Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в нападении на школу талибов, которые "таким образом увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса". В свою очередь, радикальное движение "Талибан" отвергло свою причастность к нападению.
Что произошло в Кабуле
В субботу у государственной школы для девочек на западе Кабула сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, за которым последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда ученики выходили из здания, большинство жертв - девушки, сообщил местному телевидению каналу один из учителей. По первоначальным данным сообщалось о 30 погибших и 52 пострадавших.
Реакция на атаку
Представительство Евросоюза в Афганистане выступило с осуждением произошедшего, назвав его "подлым террористическим актом".
"Нацеленность в первую очередь на учащихся женской школы говорит о том, что это нападение на будущее Афганистана. На молодых людей, полных решимости улучшить свою страну. Мысленно мы со всеми теми, кого затронули взрывы", - сказано в заявлении представительства ЕС в Twitter.
Миссия ООН в Афганистане, посольство Великобритании в Кабуле и представитель НАТО в Афганистане также осудили взрывы, назвав их "зверствами".
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У здания школы на севере афганской столицы сначала взорвался автомобиль, затем последовали две ракетные атаки, большинство жертв - ученицы, выходившие в тот момент...
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